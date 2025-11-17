Burdur'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Burdur'da Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon

Burdur'da, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde düzenlendi.

Çalışmalar sonucunda Y.K. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme, mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında; 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 128 adet tabanca mühimmatı, 34 adet av tüfeği mühimmatı, 76 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, 18 adet obje, 3 adet silah namlusu, 5 adet tetik tertibatı, 9 adet tabanca iğnesi, 1 adet dedektör, 2 adet sikke ve 2 adet muhtelif eski eser yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve zanlılar hakkında yasal işlemler devam ediyor.

