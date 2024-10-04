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Burdur'da Trafik Kazası: Tomruk Yüklü Tıra Çarpan Otomobil Yangın Çıkardı

Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobil, tıra çarpıp alev aldı. Sürücü ağır yaralı. Olayın detayları.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:51
Burdur'da Trafik Kazası: Tomruk Yüklü Tıra Çarpan Otomobil Yangın Çıkardı

Burdur'da Şiddetli Trafik Kazası

Burdur'un Çavdır ilçesinde gerçekleşen korkunç bir trafik kazasında, tomruk yüklü bir tıra çarpan otomobil yangın çıkardı. Olay, Denizli-Antalya karayolu üzerinde Bölmepınar köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza Anı ve Sonrası

38 yaşındaki Bayram T. yönetimindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, Şeref Ş. idaresindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Bayram T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri, otomobilden başlayan yangını söndürmeyi başardı.

Durumu Ciddi

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır...

Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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