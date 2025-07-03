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Burdur'da Yangın Korkusunu Aşan 5 Yaşındaki Çocuk Ödüllendirildi

Burdur'da yangın çıkışını fark edip 112'ye haber veren 5 yaşındaki Aslı Gül, ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:41
Burdur'da Yangın Korkusunu Aşan 5 Yaşındaki Çocuk Ödüllendirildi

Burdur'un İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da meydana gelen yangın, 5 yaşındaki Aslı Gül'ün dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangını fark eden Aslı, babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini sağladı. Bu sayede itfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaşarak yangının yayılmasını engelledi.

Yangında iki ev ve bir metruk binanın zarar gördüğünü belirten Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yapılan ihbarın zamanında olduğunu vurgulayarak, "Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi" dedi.

Ballak, Aslı Gül'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.

Aslı Gül, aldığı hediyeden mutlu olduğunu ifade ederek, "Yangını görünce babaannemi uyandırdım, onlar da itfaiyeyi aradı" şeklinde konuştu.

Yangın, eğer geç fark edilseydi üç evin birbirine bitişik olmasından ötürü daha büyük zararlara yol açabilecekti. Bu olay, dikkatin ve hızlı müdahalenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber...

Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuğa Burdur Belediyesi tarafından tablet ve eğitim seti hediye edildi.

Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber...

Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuğa Burdur Belediyesi tarafından tablet ve eğitim seti hediye edildi.

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