Burhanettin Duran'dan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

İyi dilekler ve teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle paylaştığı mesajla tüm paydaşlara iyi dileklerini iletti.

Paylaşımında, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlarken tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum."

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Göz aydınlığımız ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza en içten sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve eğitim camiamız için hayırlı olması dileğiyle, eğitim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."