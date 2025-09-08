Burhanettin Duran'dan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim yılı için öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı, sağlık ve mutluluk diledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:12
İyi dilekler ve teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle paylaştığı mesajla tüm paydaşlara iyi dileklerini iletti.

Paylaşımında, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlarken tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum."

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Göz aydınlığımız ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza en içten sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve eğitim camiamız için hayırlı olması dileğiyle, eğitim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

