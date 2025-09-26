Burhanettin Duran'dan Türk Dil Bayramı Mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür. Geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirasımız olan dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun."