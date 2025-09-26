Burhanettin Duran'dan Türk Dil Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajla 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Türkçemiz; edebiyatımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin özüdür. Geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirasımız olan dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun."

