Bursa Büyükşehir’de Kış Mesaisi: 129 Mahalle Yolu Açıldı

Bursa Büyükşehir ekipleri 17 ilçede 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle karla mücadele edip 129 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:50
Bursa Büyükşehir’de kış mesaisi sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın aksamaması ve kentin günlük yaşamının sağlıklı şekilde devam etmesi için kış çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hem kapanan yollar ulaşıma açılıyor hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Çalışma kapsamı ve ekipman

Bursa’da etkisini gösteren kış şartlarına önceden yaptığı hazırlıklarla yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle karla mücadele faaliyetlerini yürütüyor.

Toplam 129 mahalle yolu ulaşıma açıldı. İlçeler bazında açılan yol sayıları şöyle: İnegöl'de 28, Keles'te 23, Mustafakemalpaşa'da 14, Büyükorhan'da 13, İznik'te 12, Kestel'de 9, Yenişehir, Orhaneli ve Harmancık'ta 6'şar, Orhangazi'de 4, Gürsu ve Karacabey'de 3'er, Osmangazi ve Nilüfer'de ise 1'er mahalle yolu açıldı.

Uyarı ve çağrı

Yetkililer, şu anda trafiğe kapalı yol bulunmadığını belirtirken, ekiplerin görev yerlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Vatandaşlara buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve resmi kurumların duyurularını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

