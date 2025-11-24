Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

21-23 Kasım 2025’te Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda düzenlenen HOBA Projesi Gelişim ve Motivasyon Kampı’na yaklaşık 100 öğretmen katıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:27
Bursa'da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Projesi Gelişim ve Motivasyon Kampı

21-23 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nda düzenlenen kamp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Açılışta vurgulananlar

Açılış programına Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Açılış konuşmasında Dr. Ahmet Alireisoğlu, şu ifadeleri kullandı: "HOBA Projesi, motivasyon, değer ve karakter gelişimi bakımından çok değerli bir zemindir. Bu proje sadece il müdürlüğümüzün değil; her bir okulun, her öğretmenimizin projesidir"

Eğitim anlayışı ve hedefler

Alireisoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen müfredatın doğayla bütünleşen bir öğrenme anlayışı getirdiğini belirtti. Projenin valilik talimatıyla güçlendirilerek Bursa’da kalıcı bir eğitime dönüşeceğini söyledi.

Yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı ve "Harekete geç öğretmenim" temasıyla düzenlenen kampta; öğretmenlerin fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik hallerini artırmak, mesleki aidiyet duygusunu güçlendirmek, doğayla iç içe bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğretmenler arasında iş birliğini artırmak amaçlandı.

Etkinlikler

Kamp boyunca HOBA İl ve İlçe koordinatörleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp liderleri ve Bursa Öğretmen Akademileri eğitmenleri tarafından fiziksel aktivitelerden takım oyunlarına, farkındalık ve motivasyon atölyelerinden hareket temelli oyunlara kadar çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kamp ateşi etrafında düzenlenen konser programı ise öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

