Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu

Bursa'da operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 70 kaçak cep telefonu ve 235 USB kablo ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:29
Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu

Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu

Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 70 telefon ve 235 USB kablo ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini ve bu yolla elde edilen haksız kazancı engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde üç şahsa ait iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen üç şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN, 70 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN, 70 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde