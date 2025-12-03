Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu

Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 70 telefon ve 235 USB kablo ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini ve bu yolla elde edilen haksız kazancı engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde üç şahsa ait iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen üç şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

