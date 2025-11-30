Bursa'da 5 bin 284 kişi AK Parti'ye katıldı

Bursa'da 5 bin 284 yeni üyeyle AK Parti'de hareketlilik

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 61. İl Danışma Meclisi toplantısında partinin il teşkilatındaki ivmeyi vurguladı. Gürkan, açılış konuşmasında "Teşkilatımızın büyüyen enerjisiyle gurur duyuyoruz. Sadece son bir haftada 5 bin 284 yeni vatandaşımız AK Parti Bursa ailesine katılarak bu büyük yürüyüşe güç verdi" ifadelerini kullandı.

Toplantıya geniş katılım

Toplantı, AK Parti Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, meclis üyeleri ve mahalle teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Davut Gürkan, AK Parti belediyeciliğinin Türkiye'de hizmet anlayışını değiştiren bir vizyon sunduğunu belirtti.

Büyükşehir yönetimine sert eleştiri

Gürkan, CHP'li yönetimi su tarifeleri nedeniyle eleştirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarının vatandaşın yaşamını zorlaştırdığını söyledi. Gürkan, su fiyatlarındaki süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Bursa’ya baktığımızda maalesef beceriksizlik ve istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez suya yüzde 25 indirim yaptılar; çünkü maliyeti, hesabı bilmiyorlar. Ardından ‘Pardon, bize yanlış hesap verdiler’ diyerek bu kez yüzde 30 zam yaptılar. Fakat kümülatif hesaba baktığımızda bu düzenleme, vatandaşın faturasına yüzde 100’ü aşan artış olarak yansıdı. Bu şehir böyle yönetilemez."

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın "Sanata ihtiyaç var, asfalta gerek yok" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Gürkan, "Asfaltı olmayan yere kültür sanat götüremezsin. Bu şehir böyle bir yönetimi hak etmiyor." dedi.

Personel politikalarına şeffaflık çağrısı

Gürkan, belediyedeki işten çıkarma süreçlerinin kamuoyuna farklı aktarıldığını belirtti ve şeffaflık talep etti. "Son 1,5 yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 8 binin üzerince çalışanın işine son verildiği iddiaları ile Büyükşehir ve iştiraklerine hangi özelliklerine göre kaç kişinin alındığının mutlaka net olarak açıklanması gerekmektedir. Bu şehir doğruluğu ve şeffaflığı hak ediyor. Başkan göreve gelirken ’kimseyi işten çıkarmayacağız’ sözü verdiğini ancak bugün binlerce çalışanı haksız yere işsiz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma projelerinde ilerleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa ziyaretine atıf yapan Gürkan, birçok projede önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi: "Kuzey Otoyolu güzergâhı, Mudanya yolu düzenlemeleri, İnegöl-Yenişehir yolu, Gürsu Tren İstasyonu bağlantısı, Orhangazi kavşak düzenlemeleri, Bursa-Ankara Hızlı Tren çalışmaları gibi alanlarda çalışmalar hızla sürüyor. 2026 yılı geldiğinde hızlı trenle Ankara’ya yolculuk yapılabilecek. Bakanımız her adımı titizlikle takip ediyor."

Şehir Hastanesi bağlantı yoluyla ilgili sürece değinen Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralındığını belirtti: "Bazı kesimler bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Gerçekler ortada. Bakanlığımız bu projeyi Bursa için üstlendi."

Teşkilat çalışmaları ve ödüllendirme

Konuşmasında teşkilat çalışmalarına da değinen Gürkan, "Sadece son bir haftada 5 bin 284 yeni hemşehrimiz AK Parti Bursa ailesine katıldı. Her yeni üye, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin ve AK Parti’ye inancın en güçlü göstergesidir." dedi. Açılış konuşmasının ardından, üye çalışmaları kapsamında teşkilata en fazla üye kazandıran meclis üyelerine plaket takdim edildi.

AK PARTİ BURSA BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, TOPLANTININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "TEŞKİLATIMIZIN BÜYÜYEN ENERJİSİYLE GURUR DUYUYORUZ. SADECE SON BİR HAFTADA 5 BİN 284 YENİ VATANDAŞIMIZ AK PARTİ BURSA AİLESİNE KATILARAK BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞE GÜÇ VERDİ" İFADELERİNİ KULLANDI.