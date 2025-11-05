Bursa'da Afiş Skandalı: 'Kızlarınızı Bu Adamdan Uzak Tutun' İfadeleri Sokağı Karıştırdı

Bursa'da Afiş Skandalı Sokakta Tepki Topladı

Vatandaşlar şaşkın, hedef gösterilen kişi karakola başvurdu

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direkleri ve duvarlara asılmış afişleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Afişlerde yer alan ifadeler arasında "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" gibi hedef gösteren açıklamalar bulunuyordu. Bazı vatandaşlar afişleri telefonlarına kaydederken, bazıları da uzun süre afişin önünde toplanıp inceledi.

Vatandaşlar sosyal tepkilerini dile getirerek, "Bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" gibi yorumlarda bulundu. Ayrıca bazı kişiler afişlerde fotoğrafı yer alan E.M. ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

Hedef gösterilen E.M., kendisine ulaşan vatandaşlara "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakola gitti.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

