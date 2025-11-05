Bursa'da Afiş Skandalı: 'Kızlarınızı Bu Adamdan Uzak Tutun' İfadeleri Sokağı Karıştırdı

Bursa'da bir kişi, tartıştığı tanıdığının fotoğraflarını afiş haline getirip sokaklara astı. Hedef gösterilen E.M. karakola gidip şikayette bulundu, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:44
Bursa'da Afiş Skandalı: 'Kızlarınızı Bu Adamdan Uzak Tutun' İfadeleri Sokağı Karıştırdı

Bursa'da Afiş Skandalı Sokakta Tepki Topladı

Vatandaşlar şaşkın, hedef gösterilen kişi karakola başvurdu

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direkleri ve duvarlara asılmış afişleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Afişlerde yer alan ifadeler arasında "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" gibi hedef gösteren açıklamalar bulunuyordu. Bazı vatandaşlar afişleri telefonlarına kaydederken, bazıları da uzun süre afişin önünde toplanıp inceledi.

Vatandaşlar sosyal tepkilerini dile getirerek, "Bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" gibi yorumlarda bulundu. Ayrıca bazı kişiler afişlerde fotoğrafı yer alan E.M. ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

Hedef gösterilen E.M., kendisine ulaşan vatandaşlara "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakola gitti.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ REZİL ETMEK İÇİN AFİŞ BASTIRIP CADDE VE...

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ REZİL ETMEK İÇİN AFİŞ BASTIRIP CADDE VE SOKAKLARA ASTI.

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ REZİL ETMEK İÇİN AFİŞ BASTIRIP CADDE VE...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş