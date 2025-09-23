Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin Yapımı Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde Çalışmalar Hızlandı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa'da yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, şantiye gezisi sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin boyutu ve mevcut çalışma durumu

Gürkan, hastanenin 97 dönüm alana kurulu olduğunu ve hizmet alanının 265 bin metrekare olacağını açıkladı. Ayrıca, acil servisin tamamlanmasıyla birlikte bunun Bursa'nın en büyük acil servisi olacağına dikkat çekti.

Gürkan gazetecilere yaptığı açıklamada, "19 Şubat itibariyle hastane inşaatının yeni firmaya devir teslimi yapılmıştı. Maalesef bir önceki firmanın aksatması ve işlerin bu kadar uzun sürmesi sebebiyle yeni bir ihaleye çıkılıp yeni firmaya ihaleyle teslim edildi. 19 Şubat'tan itibaren çalışmaya başladılar. Yaklaşık 300'e yakın personelle her gün çalışma yapılıyor. Kısmetse önümüzdeki aydan itibaren biraz daha bu sayıyı arttırarak daha fazla montajların bitmesi sağlanmış olacak." dedi.

İlerleme oranları ve eksik kalan işler

Gürkan, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimler için tüm malzemelerin alındığını belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yer kaplamaları birçok ölçüde bitirilmiş. Bazı katlar artık teslim seviyesine kadar gelmiş. Yüzde 95-96'lık bir seviye bitmiş. Bizim için bir hastanenin tamamıyla teslim alınabilmesi için uygun bir ortam değil. Çünkü bazen yüzde 4'lük yapılacak olan imalat yüzde 40'a tekabül edebilir. Yüzde 4'lük kısım fiziki döşemeyle alakalı, kontrolle alakalı, testle ilgili süreçleri kapsıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte üstlenici firma, onları biraz daha hızlandırılacak. Binanın kuzey cephesi tarafındaki dış kaplamaları ve zeminle alakalı özellikle çevre düzenlemeleri de hemen hemen bitmeye yaklaştı. Şu an itibariyle de güney kısmındaki bölümde de kaplamalar devam ediyor. Çevre düzenlemeleri de hızlandırılmış durumda."

Gürkan, binanın sol tarafındaki 26-27 dönümlük açık otoparkın zemin düzenlemeleri ve tesviyelerinin yapıldığını, o kısmın da bitmek üzere olduğunu aktardı.

Teslim hedefi: Yıl sonu

Gürkan, projenin planlanan tarihte açılabilmesi için hızlandırılmış bir çalışma yürütüldüğünü belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İnşallah müteahhit firmamız hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ederse ödenekler de tam manasıyla zamanında geldiğinde hedef yıl sonuna doğru projeyi bitirmek, burayı teslim almak. Ondan sonra teslim ve hak edişlerle alakalı işlemler başlayacak. İnşallah hayırlısı olur. Biz çalışmaları yerinde gördük. Şantiye şefimize, proje sorumluluğumuza teşekkür ediyoruz. Çalışmalar gayet hızlı ve güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederse planlamış olduğumuz süreç içinde hastanenin teslim edileceğini ümit ediyoruz."

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin de hazır bulundu.

