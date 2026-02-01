Bursa Osmangazi'de Afet Hazırlığı: 17 Bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 Bin m² Afet Köyü

Osmangazi Belediyesi, Erkan Aydın liderliğinde Çukurca’da 17 bin m² Afet Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köy ile kesintisiz iletişim ve birinci sınıf arama-kurtarma hedefliyor.

Bursa Osmangazi'de afet hazırlıkları hızlandı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7.5 ile 7.8 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken, Osmangazi Belediyesi afetlere hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek koordinasyon ve iletişim eksiklerinin giderilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Çukurca'da 17 bin m² Afet Koordinasyon Merkezi

Başkan Aydın, Çukurca'da kurulan 17 bin metrekarelik afet koordinasyon merkezinin, afet anında kesintisiz iletişim sağlayacak kuleler, internet altyapısı, simülasyon merkezleri ve ilk yardım eğitim salonlarıyla donatılacağını açıkladı. Merkezde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik afet eğitimleri verilecek.

Aydın, Kahramanmaraş depremlerinde 21 gün görev yaptığını belirterek hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileğinde bulundu ve merkez için bakanlıktan kamu yararı izni alındığını vurguladı.

Mahalle konteynırları ve Afet Koordinasyon Merkezleri ağı

Osmangazi ilçesindeki mahallelere yerleştirilen afet konteynırlarının tam donanımlı olacağı bildirildi. Konteynırlarda kadın-erkek tuvaleti, hijyen malzemeleri, telefon bataryası, çadır ve beton delici ekipmanları gibi ihtiyaçlar bulunacak. Büyük mahallelerde 32 metrelik konteynırlar, küçük mahallelere ise daha küçük konteynırlar yerleştirilecek.

Belediye, bu yıl 100 afet koordinasyon merkezi hedefine sahip; bunun 10'u tamamlandı, 45'i yolda. Osmangazi'nin 136 mahallesinde afet acil müdahale istasyonlarını tamamlama hedefi bulunuyor.

Kesintisiz iletişim vurgusu

Aydın, depremde mesajların günler sonra ulaştığını hatırlatarak, iletişim altyapısına öncelik verdiklerini belirtti. Kurulacak kulelerle; iletişim ve internet hizmetlerinin kesintisiz sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Arama-kurtarma ekipleri birinci sınıfa yükseldi

Osmangazi Belediyesi arama-kurtarma ekiplerinin, sertifikalı köpekleriyle birlikte birinci sınıf afet müdahale seviyesine ulaştığı bildirildi. Aydın, ekiplerin AFAD, Kızılay, valilik ve kaymakamlık ile koordineli çalıştığını, Maraş depreminde köpeklerin birçok hayat kurtardığını kaydetti.

Aydın, arama-kurtarma birimlerinde gerekli tüm şartların sağlandığını, hem kara hem bot desteğiyle farklı afet türlerine müdahale edebilecek seviyede olduklarını belirtti. Ekiplerin eğitim, çadır ve konteynır üretimi ile simülasyon merkezleri çalışmaları da sürdüğü ifade edildi.

53 bin m² Afet Köyü projesi

Çeltik ve Yeniceabat Mahalleleri arasında planlanan 53 bin metrekarelik Afet Köy projesiyle, depremzede vatandaşların toplanma ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Aydın, Afet Köy'ün kentsel dönüşüm sürecinde de kullanılacağını; vatandaşların kira arayışına girmemesi için, devletin kira desteği süresince Afet Köy'de konaklayabileceklerini söyledi.

Projede etap etap ilerleme planlandığı, başlangıç aşamasındaki kentsel dönüşüm bürokratik süreçleri aşılabildiğinde uygulamanın başlayacağı belirtildi. Afet durumunda kapasitenin artırılabileceği, projeyle birkaç bin kişinin anlık barınma ihtiyacını karşılayabilecek düzenlemelerin hedeflendiği aktarıldı.

Erkan Aydın çalışmaların tamamlandığında projenin Türkiye'de sayılı örneklerden biri olacağını ifade etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları