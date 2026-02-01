İsa Özbek, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Seçildi

74. Olağan Genel Kurulu'nda sıkı yarış: Karar 3 oy farkla

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 74. Olağan Genel Kurulu, Yeni Mahalle’de bulunan Belediye Düğün Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yaklaşık bin 316 üye oy kullandı.

Yapılan seçimde İsa Özbek 556 oy alarak başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Serdar Berk 553 oyda kaldı. Diğer aday Ozan Yıldızbaş ise 196 oy aldı.

Seçimin sonucu 3 oy farkla belirlendi ve yeni başkan olarak İsa Özbek göreve başladı.

Genel kurulun ardından konuşan Başkan İsa Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Bugün demokrasimize ve odamıza sahip çıkarak seçimlerimize katılan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Kazanan odamız ve esnafımız oldu"

Genel kurula Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, ilçe oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

