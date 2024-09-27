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Bursa'da Bağımlılık ve İntihar Haberleri Eğitimi Gerçekleşti

Bursa'da basın mensuplarına yönelik bağımlılık ve intihar haberleri üzerine eğitim semineri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:12
Bursa'da Bağımlılık ve İntihar Haberleri Eğitimi Gerçekleşti

Bursa'da Bağımlılık ve İntihar Eğitim Semineri Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Bursa Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu özel bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminer Detayları ve Ev Sahipliği

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla organize edilen seminerde, yerel ve ulusal basın temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Ali Fuad Gölbaşı'ndan Açıklamalar

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, programda yaptığı sunumda bağımlılık ve intihar olgularının haber dilleriyle nasıl ilişkilendirileceğini vurguladı. Gölbaşı, her yıl dünya genelinde yaklaşık 700 bin kişinin intihar ettiğini belirterek bunun sosyal etkilerini dile getirdi.

Doğru Habercilik ve Medya Etiği Rehberi

Gölbaşı, intihar ve bağımlılık konulu haberlere yaklaşırken özendirici veya merak uyandırıcı dillerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Rehberi"nin uluslararası ilkeler içerdiğini belirterek, medya çalışanları için önemli bir kaynak sunduğunu belirtti.

Dr. Orkun Yıldırım ve Dr. Mustafa Akan'ın Katkıları

Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım bir selamlama konuşması yaptı, ardından Gemlik Devlet Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Akan ise, "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar toplu bir fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı (sol 3) de yer aldı.

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