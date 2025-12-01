Bursa'da Balık Hali Denetimi: Yasal Boy Altı 33 Kasa İstavrite El Konuldu

Bursa'da balık halinde yapılan denetimde yasal boyutun altında 33 kasa istavrite el konuldu, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:39
Bursa'da Balık Hali Denetiminde Yasal Boy Altı İstavrite El Konuldu

Denetim ve Sonuçları

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ ekipleri, balık halinde yaptığı denetimleri sürdürüyor. Yapılan kontrollerde 6 araçta inceleme gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında yasal boyutunun altında 33 kasa istavrite el konuldu. Ayrıca, yasal boyun altında balık nakletmesi gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Sürdürülebilir Balıkçılık Vurgusu

Ekipler, sürdürülebilir balıkçılığın devamı için denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

