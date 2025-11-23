Bursa'da Baraka Yangını Mahalleyi Paniğe Sürükledi

Olayın Detayları

Bursa'da bir barakada çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Eyüp Sokak'ta meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Alevlerin yükselmesi mahalle sakinlerinde panik yarattı ancak itfaiyenin hızlı müdahalesi olası daha büyük zararları önledi.

