Hacı Eyüp Güler Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seçildi

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini Hacı Eyüp Güler 807 oyla kazandı; Mustafa Akça 535 oy aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:26
Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda yapılan seçimlerde Hacı Eyüp Güler başkan seçildi. Genel kurul Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçim Detayları

Genel kurulda, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ile Samsun Kamyoncular Odası Başkanı Mustafa Akça başkanlık için yarıştı. Seçimlerde toplam bin 357 oy kullanılırken, 16 oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucunda Hacı Eyüp Güler 807 oy alarak başkan seçilirken, Mustafa Akça ise 535 oyda kaldı.

Güler'in Açıklaması

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Hacı Eyüp Güler, kendisini destekleyen şoför esnafına teşekkür ederek, "Bugün Samsun şoförlerine yakışır bir genel kurul yapıldı. Türkiye’de örnek bir genel kurul oldu. Çıktığımız bu yarışta en ufak bir aksaklık yaşanmadan genel kurulumuzu tamamladık. Katılımcılara teşekkür ediyorum, odalarına sahip çıktılar. Kazanan bizim taraf oldu ama asıl kazanan Samsun şoför ve esnafı oldu. Hepimize, Samsun’a ve şoförlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

