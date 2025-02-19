Bursa'da Bir Evden 1,5 Ton Çöp Çıkarıldı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evden 1,5 ton çöp çıktı. Kötü kokular üzerine yapılan ihbar, temizlik ekiplerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:23
Bursa'da Bir Evden 1,5 Ton Çöp Çıkarıldı!

Bursa'da Bir Çöp Ev İhbarı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bir evde yapılan denetim, büyük bir temizlik operasyonuna dönüştü. Mahalle sakinleri, kötü kokular geldiği yönünde Yenişehir Belediyesi'ne başvurdu.

Zabıta Ekipleri Harekete Geçti

İhbarın ardından bölgeye giden zabıta ekipleri, daireyi kontrol ettiğinde çöp ev durumuyla karşılaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden toplamda 1,5 ton çöp çıkardı.

Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri

Operasyonun ardından, temizlik ekipleri söz konusu evi dezenfekte ederek, sağlık şartlarını iyileştirdi. Bu tür olayların, komşuların sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle, belediye yetkilileri vatandaşları uyanık olmaya çağırdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

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