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Bursa'da Cinayet İddiası: Yabancı Çalışan Öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu bir işçi cinayete kurban gitti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:38
Bursa'da Cinayet İddiası: Yabancı Çalışan Öldürüldü

Bursa'da Yabancı Uyruklu İşçinin Öldürülmesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yanında çalışan yabancı uyruklu bir kişinin öldürüldüğü iddiaları üzerine bir zanlı gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Kırsal Hacıkara köyünde, 47 yaşındaki T.T. ile 27 yaşındaki B.M. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle T.T., B.M.'yi tüfekle vurarak hayatına son verdi.

Cinayetin Üzerinin Kapatılması

T.T., cinayetten sonra B.M.'nin Cesedini gizlemek amacıyla gömdü. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra, T.T. karakola giderek cinayeti itiraf etti ve ardından gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yerel güvenlik güçleri, detaylı bir soruşturma başlattı.

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