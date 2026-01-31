İzmir'de 1001 Hatim Geleneği: 10 bin 554 Hatim İçin Dua

İzmir'de 1001 Hatim Geleneği İçin Dua Programı Düzenlendi

İzmir'de yaklaşık 500 yıldır süren ve bu yıl ilk kez kentte gerçekleştirilen 1001 Hatim geleneği kapsamında okunan 10 bin 554 hatmi şerif için İzzet Erişen Camii'nde dua programı düzenlendi.

Erzurum'da İslam âlimi Pir Ali Baba tarafından 1500’lü yıllarda başlatılan ve asırlardır devam eden bu gelenek, bu yıl Bayraklı'da bir ayı aşkın süren hatimlerin tamamlanmasının ardından öğle namazı öncesinde yapılan son dua ile taçlandırıldı.

Programa gençten yaşlıya çok sayıda vatandaş katıldı. Bayraklı Müftülüğü Musiki Korosu ilahiler seslendirirken, birçok imam hatip tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa ayrıca Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de katılım gösterdi.

Mehmet Ali Kuştaş: "10 bin 554 adet hatmi şerif okundu"

Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaş programdan dolayı memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Asırlar evvel Erzurum’da Pir Ali Baba Hazretleri’nin manevi bir zırh olarak başlattığı 1001 hatim geleneğini İzmir’imizde hassaten Bayraklı’mızda ihya etmenin, yaşatmanın, başlatmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayraklı’mızda geleneksel hale getirmeye gayret ettiğimiz geçmişi geleceğe taşımanın 1001 hatim ve daha fazlasını okumanın, Allah’ın kelamını hatmetmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Kur’an-ı Kerim Rabbimizin bizlere en büyük ikramı, kainatın kalbi ve insanlığın yegane rehberidir.

Rabbimiz şöyle buyurur: ‘Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Aziz kardeşlerim, Ecdadımız bu geleneği başlatırken Kur’an-ı Kerim’in toplumları bela ve musibetlerden koruyan manevi bir zırh olduğuna inanmışlardır.’

Bizler de bugün aynı niyet aynı niyetle okunan her harfin, her hatmin ilçemizi ve aziz vatanımızı her türlü afet ve musibetten muhafaza edilmesi gayesiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki, Bayraklı’da tüm vatandaşlarımız bu programa beklediğimizin, düşündüğümüzün çok ötesinde rağbet etmişlerdir" dedi.

"Tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir"

Kuştaş sözlerine şöyle devam etti: "Bu yola 1001 hatmi şerif hedefi ile çıktıklarını vurgulayan Kuştaş, Ancak Bayraklı halkının Kur’an sevdası bu mübarek sayıyı kat be kat artırmış, hamdolsun bugün itibariyle tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir.

Bu muazzam rakam bayrağımızın Kur’an’a olan sadakatinin ve manevi susuzluğunun en güzel tezahürüdür. Din görevlilerimiz ve cemaatimiz bu hatimleri sadece camilerimizde değil, kendi evlerinde ve ailece de okuyarak hanelerini birer nur ocağına çevirmişlerdir.

1001 hatim geleneği ve bugün ulaştığımız bu 10 bin 554 sayısı bir toplum Kur’an etrafında kenetlenince nasıl sarsılmaz bir kale oluşturduğunun en somut nişanesidir".

İZMİR’DE '1001 HATİM' DUASI YAPILDI