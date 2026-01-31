Tarsus Zabıtası Sel Riskinde Mağdur Vatandaşa Yardım Etti

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, sel uyarıları kapsamında sahada bir vatandaşın mağduriyetini giderip güvenli şekilde evine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:16
Tarsus’ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve yapılan sel uyarıları kapsamında sahada görev yapan Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mağduriyet yaşayan bir vatandaşa müdahale ederek destek verdi.

Müdahale ve Destek

Kent genelinde görev yapan zabıta ekipleri, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında bir vatandaşın zor durumda olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından gerekli destek sağlanarak vatandaş güçlü şekilde güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Yardım sırasında vatandaş, zabıta ekiplerine teşekkür ederek dua etti.

Belediye Açıklaması

"Görev esnasında bir vatandaşımızın mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Talebini dinleyerek mağduriyetini kısa sürede giderdik ve kendisini güvenli bir şekilde evine teslim ettik"

"Şehrimiz genelinde yaşanabilecek doğal afet ve sel risklerine karşı belediyemizin tüm birimleri sahadadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir"

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

