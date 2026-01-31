İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası: 188 Metrelik NOTA APP Ahırkapı'ya Demirletildi

İstanbul Boğazı'nda Makine Arızası: NOTA APP Ahırkapı'ya Demirletildi

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşadı.

Koordinasyon ve müdahale

Olayın ardından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi devreye girerek yönlendirme yaptı. Gemi, kılavuz kaptan Nazım Tur komutasında, refakat eden Mehmetçik ve KURTARMA-6 Römorkörü eşliğinde güvenli bir şekilde Ahırkapı'ya demirletildi.

Gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanması için yetkililer tarafından koordineli bir çalışma yürütüldü ve geminin demirletilmesiyle bölgedeki seyrüsefer emniyeti temin edildi.

