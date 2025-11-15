Bursa'da Dünya Diyabet Günü: Erken Teşhis İçin Farkındalık Yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüyle, diyabette erken teşhis ve düzenli kontrolün önemi kent genelinde vurgulandı. Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne uzandı.

Yürüyüşte mesaj: Umut ve bilinç

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Tip 1 Diyabet Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar diyabet farkındalığını vurgulayan sloganlar eşliğinde yürüdü ve Çarşıbaşı Meydanı'na ulaştıklarında mavi balonları gökyüzüne bırakarak umudu simgelediler.

Farkındalık, yarınların anahtarıdır

Uzm. Dr. Metin Yurdakoş, program kapsamında yaptığı basın açıklamasında etkinliğin amacını toplumun diyabet konusunda bilgilendirilmesi, toplumsal bilincin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi olarak özetledi. Yurdakoş, diyabetin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Ancak düzenli takip, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve erken tanı ile diyabetle sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık yürüyüşü, daha bilinçli bir toplum için hep birlikte attığımız güçlü bir adımdır. Etkinliğimizin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza, Bursa Kent Konseyi’ne, Tip 1 Diyabetliler Derneği’ne, bizlerle birlikte olan kentlilerimize, gönüllülerimize, genç sağlıkçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Farkındalık ise sağlıklı yarınların anahtarıdır

Bilgilendirme ve ücretsiz ölçümler

Basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda kurulan bilgilendirme ve ücretsiz şeker ölçüm stantları, gün boyu vatandaşlara hizmet verdi.

