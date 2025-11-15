Bursa'da Dünya Diyabet Günü: Erken Teşhis İçin Farkındalık Yürüyüşü

Bursa'da düzenlenen Dünya Diyabet Günü yürüyüşüyle erken teşhis ve düzenli kontrolün önemi vurgulandı; bilgilendirme ve ücretsiz şeker ölçümü stantları hizmet verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:09
Bursa'da Dünya Diyabet Günü: Erken Teşhis İçin Farkındalık Yürüyüşü

Bursa'da Dünya Diyabet Günü: Erken Teşhis İçin Farkındalık Yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüyle, diyabette erken teşhis ve düzenli kontrolün önemi kent genelinde vurgulandı. Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne uzandı.

Yürüyüşte mesaj: Umut ve bilinç

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Tip 1 Diyabet Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar diyabet farkındalığını vurgulayan sloganlar eşliğinde yürüdü ve Çarşıbaşı Meydanı'na ulaştıklarında mavi balonları gökyüzüne bırakarak umudu simgelediler.

Farkındalık, yarınların anahtarıdır

Uzm. Dr. Metin Yurdakoş, program kapsamında yaptığı basın açıklamasında etkinliğin amacını toplumun diyabet konusunda bilgilendirilmesi, toplumsal bilincin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi olarak özetledi. Yurdakoş, diyabetin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Ancak düzenli takip, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve erken tanı ile diyabetle sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık yürüyüşü, daha bilinçli bir toplum için hep birlikte attığımız güçlü bir adımdır. Etkinliğimizin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza, Bursa Kent Konseyi’ne, Tip 1 Diyabetliler Derneği’ne, bizlerle birlikte olan kentlilerimize, gönüllülerimize, genç sağlıkçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Farkındalık ise sağlıklı yarınların anahtarıdır

Bilgilendirme ve ücretsiz ölçümler

Basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda kurulan bilgilendirme ve ücretsiz şeker ölçüm stantları, gün boyu vatandaşlara hizmet verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA KENT KONSEYİ VE BURSA TİP 1 DİYABETLİLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA KENT KONSEYİ VE BURSA TİP 1 DİYABETLİLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜYLE, DİYABETTE ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ KONTROLÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK KENT GENELİNDE FARKINDALIK OLUŞTURULDU.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA KENT KONSEYİ VE BURSA TİP 1 DİYABETLİLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
2
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
3
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
BEUN'da 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile şehit ve gazi yakınlarına destek
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı