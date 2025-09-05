DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Bursa'da Filistinli Öğrencilere Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Bursa'da gönüllüler, üniversitede okuyan Filistinli öğrencilere destek için 15 Temmuz Meydanı'nda iki gün sürecek 'hayır çarşısı' düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:50
Bursa'da Filistinli Öğrencilere Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Bursa'da Filistinli Öğrencilere Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Organizasyon ve katılımcılar

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca düzenlenen etkinlikte; Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yıldırım Belediyesi, Bursa Filistin Evi Derneği (BUFDER), Fecri Cihan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği ile Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi.

Etkinlik içeriği ve amaç

15 Temmuz Meydanı'nda kurulan "hayır çarşısı"'nda gönüllüler tarafından yapılan yemek, tatlı, hamur işleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Etkinlik, iki gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Elde edilen gelir, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilerin eğitim masrafı için kullanılacak.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca, kentte üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilere...

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca, kentte üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca, kentte üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilere...

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
3
Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
4
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
5
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
7
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı