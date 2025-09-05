Bursa'da Filistinli Öğrencilere Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Organizasyon ve katılımcılar

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca düzenlenen etkinlikte; Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yıldırım Belediyesi, Bursa Filistin Evi Derneği (BUFDER), Fecri Cihan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği ile Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi.

Etkinlik içeriği ve amaç

15 Temmuz Meydanı'nda kurulan "hayır çarşısı"'nda gönüllüler tarafından yapılan yemek, tatlı, hamur işleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Etkinlik, iki gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Elde edilen gelir, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilerin eğitim masrafı için kullanılacak.

