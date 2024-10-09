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Bursa'da Genç Kızları Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de 2 genç kızı tehdit eden H.S. tutuklandı. Polis, sosyal medya paylaşımlarıyla harekete geçti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:13
Bursa'da Genç Kızları Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki genç kızı takip edip tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal Medyada Fark Edildi

Olayın başlangıcı, H.S. adlı şüphelinin, iki genç kızı sosyal medya üzerinden tehdit etmesiyle ortaya çıktı. İlgili paylaşımlar, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti ve istihbarat sonucu harekete geçildi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada, savcılığın talebi üzerine hakime çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tutuklama, sosyal medyanın güvenlik güçleri üzerindeki etkisinin bir örneği olarak öne çıkarken, benzer olayların önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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