Bursa'da Kahvehanede Duvar Çöktü — Oyuncular Oyuna Devam Etti

Bursa'da kahvehanede duvarlar çökme belirtisi gösterdi, müşteriler oyuna devam etti

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'nın Sırameşeler Mahallesi Ormanlar Yolu üzerindeki bir kahvehanede, içeride oyun oynanırken mekanın duvarlarında çökme meydana geldi. Duvarların yıkılmaya başlamasına rağmen masadaki vatandaşlar oyunu bırakmayarak dikkati çekti.

Olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, anlar kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde duvar parçalarının döküldüğü ve içeridekilerin soğukkanlılıklarını koruduğu görülüyor.

Hasar ve can kaybı

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak kahvehanede maddi hasar oluştu.

BURSA’DA BİR KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN VATANDAŞLAR, DUVARLAR YIKILMAYA BAŞLAYANA KADAR MASADAN KALKMADI.