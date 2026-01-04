DOLAR
Bursa'da Kahvehanede Duvar Çöktü — Oyuncular Oyuna Devam Etti

Bursa Sırameşeler'de bir kahvehanede duvarlar çökme belirtisi gösterdi; müşteriler oyunu sürdürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Maddi hasar var, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:03
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'nın Sırameşeler Mahallesi Ormanlar Yolu üzerindeki bir kahvehanede, içeride oyun oynanırken mekanın duvarlarında çökme meydana geldi. Duvarların yıkılmaya başlamasına rağmen masadaki vatandaşlar oyunu bırakmayarak dikkati çekti.

Olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, anlar kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde duvar parçalarının döküldüğü ve içeridekilerin soğukkanlılıklarını koruduğu görülüyor.

Hasar ve can kaybı

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak kahvehanede maddi hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

