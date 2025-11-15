Bursa'da Kamu Kurumlarına Tütünle Mücadele Eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı alanlarında tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesine yönelik olarak kurum temsilcilerine güncelleme eğitimi düzenledi. Eğitim, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmeyi ve yaptırımların uygulanabilirliğini artırmayı hedefledi.

Eğitimde kimler yer aldı?

Eğitim programına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan katıldı. Açılışta ayrıca Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz hazır bulundu. Programda, kamu kurumlarında tütün kullanımına karşı idari yaptırım yetkisi bulunan personeller de yer aldı.

Yetkililerin mesajları ve beklentiler

Açılış konuşmasında Hulusi Doğan, son yıllarda tütün kullanımı ve dumansız hava sahası uygulamalarında önemli mesafe kat edildiğini vurguladı. Doğan, her vatandaşın tütünün zararları konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde son yıllarda tütün kullanımı ile mücadele edilmesi için bir ortam oluşturuldu. Tütün kullanımının zararlarını ailemize, iş arkadaşlarımıza, çevremize, bulunduğumuz her ortamda anlatmalıyız. Bu konuyu gündemden hiç düşürmemeliyiz" dedi.

Doğan ayrıca, eğitime katılan personellerin kendi çalıştıkları kamu kurumlarında tütün kullanımının zararları hakkında farkındalık oluşturmasını ve kamu kurumlarının toplumsal duyarlılık göstererek bu mücadelede öncü rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KAPALI ALANLARINDA TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMININ ÖNLENMESİ AMACIYLA KURUM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLEDİ.