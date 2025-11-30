Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi

Bursa Yıldırım'daki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda trafo odasından yükselen duman paniğe yol açtı; 1 kişi dumandan etkilendi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:07
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi

Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi

Teleferik Mahallesi'ndeki trafo odasından yükselen duman korkuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesindeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda trafo odasından yükselen dumanlar, pazarda bulunanları paniğe sürükledi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla pazar alanı boşaltıldı ve çevresi emniyet şeridi ile güvenlik altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle duman ve alev kontrol altına alındı. Elektrik idaresi yetkililerinin yaptığı incelemede, yangının trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, başka etkilenen olmadığı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

PAZAR ALANINDA KORKUTAN ANLAR 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

PAZAR ALANINDA KORKUTAN ANLAR 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

PAZAR ALANINDA KORKUTAN ANLAR 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı