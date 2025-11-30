Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi

Teleferik Mahallesi'ndeki trafo odasından yükselen duman korkuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesindeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda trafo odasından yükselen dumanlar, pazarda bulunanları paniğe sürükledi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla pazar alanı boşaltıldı ve çevresi emniyet şeridi ile güvenlik altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle duman ve alev kontrol altına alındı. Elektrik idaresi yetkililerinin yaptığı incelemede, yangının trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, başka etkilenen olmadığı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

