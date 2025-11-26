Bursa'da Kırgızistan-Türkiye Dostluğu Hatıra Ormanı ile Kök Saldı

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Bursaya gerçekleştirdi. Ziyaret, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuşun ev sahipliğinde gerçekleşen yoğun temaslar ve Fahri Konsolos Tutuş adına kurulan Hatıra Ormanı için düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle sürdü. Etkinliğe Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toktobekov: Görüşmeler verimli ve olumlu geçti

Başkonsolos Toktobekov, program kapsamında Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere şehir protokolünü ziyaret etti. Toktobekov, temasları değerlendirirken protokolün gösterdiği ilgi ve iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti: "Bursa’da son derece sıcak bir misafirperverlik gördük. Görüştüğümüz tüm konular beklediğimiz gibi çok güzel ve yapıcı geçti. Ekonomik hacmimizi nasıl artırabileceğimizi, kültürel, sportif ve sağlık alanlarında iki ülke ilişkilerini nasıl ileriye taşıyabileceğimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Fidan dikimi etkinliğimizi de iki ülkenin dostluğunun ve yarınlara güçlü bir şekilde yürümesinin sembolü olarak görüyorum."

Tutuş: İlişkileri hem diplomatik hem ticari alanda güçlendireceğiz

Fahri Konsolos Bilal Tutuş, gün boyunca süren resmi temasların iki ülke ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Tutuş, ziyaretin şehir protokolüyle iletişimi kuvvetlendirme amacı taşıdığını ve görüşmelerde ekonomik hacmin artırılması, B2B programları ve zirve planlamaları gibi somut adımların ele alındığını vurguladı. Ayrıca yaklaşan seçimlerle ilgili olarak şunları paylaştı: "30 Kasım’da Kırgızistan’da gerçekleştirilecek seçimler için Bursa Fahri Konsolosluğumuzda da bir sandık kuracağız. Sandığın güvenliği ve sürecin sağlıklı yürütülmesi adına Valiliğimiz, Emniyet birimlerimiz ve yerel yönetimlerimizle gerekli görüşmeleri tamamladık. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

Hatıra Ormanı: Dostluğun sembolü fidanlar

Programın en anlamlı anı, Fahri Konsolos Tutuş adına oluşturulan Hatıra Ormanı için düzenlenen fidan dikim töreniydi. Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov adına birer fidan dikildi. Tutuş, fidan dikimini sadece bir çevre etkinliği olarak görmediklerini belirterek, "Bu fidanlar aynı zamanda Kırgızistan ile aramızda olan bağın ve bağlılığın köklü bir simgesi olarak ektiğimiz fidanlardır. Ebedi ve köklü olan tarihimiz ve birlikteliğimiz, her fidanla beraber kök salıp büyüsün, dallansın budaklansın; ilişkilerimiz her geçen gün artsın, sağlam bir zemine otursun ve meyveye dönsün istiyoruz." dedi.

Başkonsolos Toktobekov da fidan dikiminin anlamına vurgu yaparak, "Bu fidanların yıllar içinde büyüyüp güçlenmesi, iki ülke dostluğunun da aynı şekilde derinleşeceğinin bir göstergesidir. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğimize bırakılmış ortak bir mirastır." ifadelerini kullandı.

