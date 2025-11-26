Bursa'da Kırgızistan-Türkiye Dostluğu Hatıra Ormanı ile Kök Saldı

Başkonsolos Chyngyz Toktobekov'un Bursa ziyareti, Fahri Konsolos Bilal Tutuş adına kurulan Hatıra Ormanı fidan dikimiyle taçlandı; ekonomik ve kültürel iş birliği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:03
Bursa'da Kırgızistan-Türkiye Dostluğu Hatıra Ormanı ile Kök Saldı

Bursa'da Kırgızistan-Türkiye Dostluğu Hatıra Ormanı ile Kök Saldı

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Bursaya gerçekleştirdi. Ziyaret, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuşun ev sahipliğinde gerçekleşen yoğun temaslar ve Fahri Konsolos Tutuş adına kurulan Hatıra Ormanı için düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle sürdü. Etkinliğe Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toktobekov: Görüşmeler verimli ve olumlu geçti

Başkonsolos Toktobekov, program kapsamında Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere şehir protokolünü ziyaret etti. Toktobekov, temasları değerlendirirken protokolün gösterdiği ilgi ve iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti: "Bursa’da son derece sıcak bir misafirperverlik gördük. Görüştüğümüz tüm konular beklediğimiz gibi çok güzel ve yapıcı geçti. Ekonomik hacmimizi nasıl artırabileceğimizi, kültürel, sportif ve sağlık alanlarında iki ülke ilişkilerini nasıl ileriye taşıyabileceğimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Fidan dikimi etkinliğimizi de iki ülkenin dostluğunun ve yarınlara güçlü bir şekilde yürümesinin sembolü olarak görüyorum."

Tutuş: İlişkileri hem diplomatik hem ticari alanda güçlendireceğiz

Fahri Konsolos Bilal Tutuş, gün boyunca süren resmi temasların iki ülke ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Tutuş, ziyaretin şehir protokolüyle iletişimi kuvvetlendirme amacı taşıdığını ve görüşmelerde ekonomik hacmin artırılması, B2B programları ve zirve planlamaları gibi somut adımların ele alındığını vurguladı. Ayrıca yaklaşan seçimlerle ilgili olarak şunları paylaştı: "30 Kasım’da Kırgızistan’da gerçekleştirilecek seçimler için Bursa Fahri Konsolosluğumuzda da bir sandık kuracağız. Sandığın güvenliği ve sürecin sağlıklı yürütülmesi adına Valiliğimiz, Emniyet birimlerimiz ve yerel yönetimlerimizle gerekli görüşmeleri tamamladık. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

Hatıra Ormanı: Dostluğun sembolü fidanlar

Programın en anlamlı anı, Fahri Konsolos Tutuş adına oluşturulan Hatıra Ormanı için düzenlenen fidan dikim töreniydi. Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov adına birer fidan dikildi. Tutuş, fidan dikimini sadece bir çevre etkinliği olarak görmediklerini belirterek, "Bu fidanlar aynı zamanda Kırgızistan ile aramızda olan bağın ve bağlılığın köklü bir simgesi olarak ektiğimiz fidanlardır. Ebedi ve köklü olan tarihimiz ve birlikteliğimiz, her fidanla beraber kök salıp büyüsün, dallansın budaklansın; ilişkilerimiz her geçen gün artsın, sağlam bir zemine otursun ve meyveye dönsün istiyoruz." dedi.

Başkonsolos Toktobekov da fidan dikiminin anlamına vurgu yaparak, "Bu fidanların yıllar içinde büyüyüp güçlenmesi, iki ülke dostluğunun da aynı şekilde derinleşeceğinin bir göstergesidir. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğimize bırakılmış ortak bir mirastır." ifadelerini kullandı.

KIRGIZ CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CHYNGYZ TOKTOBEKOV, GÖREVE ATANMASININ ARDINDAN İLK RESMİ...

KIRGIZ CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CHYNGYZ TOKTOBEKOV, GÖREVE ATANMASININ ARDINDAN İLK RESMİ ZİYARETİNİ BURSA’YA GERÇEKLEŞTİRDİ.

KIRGIZ CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CHYNGYZ TOKTOBEKOV, GÖREVE ATANMASININ ARDINDAN İLK RESMİ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama