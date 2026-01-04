Bursa'da Lodos Çatıyı Kopardı: İtfaiye ve Zabıta Sabah Nöbetinde

Bursa'da Lodos Çatıyı Kopardı

İtfaiye ve zabıta sabaha kadar nöbet tuttu

Bursa’da iki gündür etkili olan lodos, kentin birçok noktasında zarar verdi. Yer yer 75 kilometrenin üzerinde etkili olan rüzgâr nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken; ağaçlar, el tezgahları, scooterlar ve tabelalar yerle bir oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle yerinden söküldü. Yorulacak kadar büyük bir gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar ve apartman sakinleri durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı boşaltarak kimsenin geçmemesi için şeritlerle önlem aldı ve çatının gece sökülmesinin riskli olması nedeniyle sabaha kadar güvenlik amacıyla sokakta nöbet tuttu.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte itfaiye ve zabıta ekipleri çatıyı bulunduğu yerden sökerek güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Ekiplerin aldığı tedbirler mahallede olası daha büyük zararlara karşı önlem olarak değerlendirildi.

