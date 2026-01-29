Bursa’da minibüste kalp krizi: Şoför hastaneye yetiştirdi

Bursa'da minibüste aniden kalp krizi geçiren yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı; yolcuların duyarlılığı takdir topladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 04:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 04:43
Belediye minibüsündeki aniden rahatsızlanan yolcu, şoförün müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı

Bursa'da seyir halindeki bir belediye minibüsünde bulunan bir vatandaş aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular, hemen minibüs şoförüne haber verdi.

Şoför, vakit kaybetmeden minibüsün güzergahından çıkarak Bursa Şehir Hastanesi'ne yöneldi. Minibüsle hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda şoförün soğukkanlı ve hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yolcuların duyarlılığı da takdir topladı.

BURSA’DA BELEDİYE OTOBÜSÜNDE KALP KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCU, ŞOFÖRÜN HIZLI MÜDAHALESİYLE BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NE YETİŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

