Bursa'da Motosiklet Kaydı: Kaldırımdaki Duba ve Gülümseten Uyarı

Bursa Nilüfer'de ıslak zeminde ani gazlanan motosiklet kaldırıma çıkarak reklam dubasına çarptı; çevredekilerin espirili uyarısı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:39
Bursa'da Motosiklet Kaydı: Kaldırımdaki Duba ve Gülümseten Uyarı

Bursa'da motosiklet kaydı kaldırımdaki dubaya çarptı

Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsünün yol kenarındaki hatalı park eden araca tepki göstermesinin ardından gelişen olay akıllarda kaldı. Sürücü, ilerlemek isterken ıslak zeminde ani gaz vermesi sonucu kontrolü kaybedip kaldırıma çıktı.

Olayın detayları

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü önce yol kenarında hatalı park eden araca sözlü tepki gösterdi. Daha sonra ilerlemeye devam etmek istediği sırada zeminin yağış nedeniyle kaygan olması ve sürücünün ani şekilde gaza yüklenmesi sonucu motosiklet kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırım üzerindeki reklam dubasına çarptı.

Gülümseten uyarı

Kaza anını gören bir vatandaşın sürücüye yaptığı esprili uyarı dikkat çekti; çevredekiler hem uyarıya kulak verdi hem gülüştü. Vatandaşın sözleri şöyle kaydedildi: "İyice sıyırdınız, dikkat et. Yağışlı yerler, kendi canını hiçe sayıyorsun".

Olayla ilgili yetkililerden veya kazanın ardından oluşan hasar ve olası yaralanmalarla ilgili resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

MOTOSİKLET KAYDI, DUBA ŞAŞIRTTI: SİNİRLE ÇIKTI, MİZAHLA BİTTİ

MOTOSİKLET KAYDI, DUBA ŞAŞIRTTI: SİNİRLE ÇIKTI, MİZAHLA BİTTİ

MOTOSİKLET KAYDI, DUBA ŞAŞIRTTI: SİNİRLE ÇIKTI, MİZAHLA BİTTİ

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler