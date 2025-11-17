Bursa'da Motosiklet Kaydı: Kaldırımdaki Duba ve Gülümseten Uyarı

Bursa'da motosiklet kaydı kaldırımdaki dubaya çarptı

Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsünün yol kenarındaki hatalı park eden araca tepki göstermesinin ardından gelişen olay akıllarda kaldı. Sürücü, ilerlemek isterken ıslak zeminde ani gaz vermesi sonucu kontrolü kaybedip kaldırıma çıktı.

Olayın detayları

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü önce yol kenarında hatalı park eden araca sözlü tepki gösterdi. Daha sonra ilerlemeye devam etmek istediği sırada zeminin yağış nedeniyle kaygan olması ve sürücünün ani şekilde gaza yüklenmesi sonucu motosiklet kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırım üzerindeki reklam dubasına çarptı.

Gülümseten uyarı

Kaza anını gören bir vatandaşın sürücüye yaptığı esprili uyarı dikkat çekti; çevredekiler hem uyarıya kulak verdi hem gülüştü. Vatandaşın sözleri şöyle kaydedildi: "İyice sıyırdınız, dikkat et. Yağışlı yerler, kendi canını hiçe sayıyorsun".

Olayla ilgili yetkililerden veya kazanın ardından oluşan hasar ve olası yaralanmalarla ilgili resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

