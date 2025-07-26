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Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 18:22
Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Yangın Alarmı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanları tehdit ederken, ilk müdahale için hemen harekete geçildi.

Ekipler Yangını Kontrol Altına Alma Çabasında

Hızla olay yerine intikal eden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor. Yangının büyümesini önlemek amacıyla etkili bir çalışma sürdürülüyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çabaları devam ederken, hayvanların ve çevredeki yerleşim alanlarının güvenliği için gerekli önlemler alınmakta.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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