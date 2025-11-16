Bursa'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı, Biri Ağır

Bursa'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, hızla seyreden bir otomobil aynı istikamette ilerleyen kamyonete çarparak ortalığın savaş alanına dönmesine yol açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ve çarpmanın etkileri

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönünde seyir halinde olan 16 PU 058 plakalı otomobil sürücüsü hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, aynı istikamette ilerleyen 16 EHU 57 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp sürüklenirken, kamyonetin çarpması sonucu yola devrilen bir trafik ışığı da görüldü.

Müdahale ve soruşturma

Otomobilde sıkışan 2 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve görüntüler olay yerindeki çok yönlü etkiyi kayıt altına aldı.

