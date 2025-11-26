Bursa'da Sahte Çekici Baskını: 4 Kişi Gözaltında

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:03
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan sahte çekici baskını videosu üzerine soruşturma başlattı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın görüntüleri

21 Kasım 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde, üç motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerindeki motosikleti zorla indirdiği görünüyordu. Videonun kısa sürede yayılması üzerine kamuoyunda endişe oluştu.

Soruşturma ve gözaltılar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte S.T., M.S. ve B.Y.'nin olayın senaryo gereği kurgulanıp çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak emniyete getirdi ve ifadelerini aldı.

Adli süreç

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında suç uydurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamının genişletildiği, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

