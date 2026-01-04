Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

Bursa'da şiddetli rüzgar mini otomobili devirdi: sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında Ankara istikametinde ilerleyen bir mini otomobil, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yan yattı.
Olay anında araçta bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Bölgedeki kişiler zamanında müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti.
Gelişmeler ve kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, olay kısa süreli panik yarattı.
