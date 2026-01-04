DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

Bursa Osmangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen mini otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:43
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

Bursa'da şiddetli rüzgar mini otomobili devirdi: sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Osmangazi, Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında Ankara istikametinde

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında Ankara istikametinde ilerleyen bir mini otomobil, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yan yattı.

Olay anında araçta bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Bölgedeki kişiler zamanında müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti.

Gelişmeler ve kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, olay kısa süreli panik yarattı.

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLEN MİNİ OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ...

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLEN MİNİ OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI.

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLEN MİNİ OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
2
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
3
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale
4
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
5
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları