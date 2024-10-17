Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 6 Gözaltı

Bursa'da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tahsilat ve tefecilik faaliyetleri ile bağlantılı olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grupları, konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Yapılan araştırmalar ve elde edilen istihbaratlar sonucunda, polise bağlı ekipler teknik ve fiziki takibe başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, şüpheliler yakalandı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet güçleri, tefecilik ve benzeri suçlarla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.