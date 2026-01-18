Bursa'da Üç Aylar Boyunca Her Pazar Sıcak Çorba İkramı

Paylaşma ve dayanışma ruhu camilerde hayat buluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayların manevi atmosferinde paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla her pazar sabahı farklı camilerde sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan üç aylar boyunca yapılan bu uygulama, soğuk kış sabahlarında vatandaşların hem gönlünü ısıtıyor hem de toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor.

Bursa’nın simge yapılarından olan Ulu Camide de BURFAŞ tarafından binlerce vatandaşa çorba dağıtımı yapıldı. Sabah namazının ardından sıcak çorba içmenin kendilerine iyi geldiğini dile getiren Bursalılar, uygulamadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

