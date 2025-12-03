Bursa'da Yazaki Servis Otobüsü Dürdane Rampası'nda Alev Aldı

Bursa'da Yazaki servis otobüsü Dürdane rampasında alev aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında gece yarısı, işçileri taşıyan Yazaki'nin servis otobüsü aniden alev aldı. Olay anında yolcular hızla otobüsten tahliye edildi.

Müdahale ve hasar

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi ve yolcular gelen başka bir servisle alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

