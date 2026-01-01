DOLAR
Kütüphanem Kocaeli 477.988 ziyaretçiyle 2025’te yoğun ilgi gördü

Kütüphanem Kocaeli, 2025'te 477.988 ziyaretçi, 1.119 etkinlik, 97.064 ödünç kitap ve 24.754 yeni üye ile kentin kültür hayatını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:27
Kütüphanem Kocaeli 477.988 ziyaretçiyle 2025’te yoğun ilgi gördü

Kütüphanem Kocaeli 2025’te 477.988 ziyaretçiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kütüphanem, 2025 yılında her yaştan okurun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent genelinde yaygınlaşan şube ağıyla bilgiye erişim kolaylaştı ve yıl içinde toplam 477.988 ziyaretçi kütüphaneleri tercih etti.

Şubeler ve hizmet ağı

Kütüphanem Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmit’te 3, Derince’de 2, Gölcük, Çayırova, Darıca, Gebze ve Dilovası’nda birer olmak üzere 2025 yılı itibarıyla toplam 10 kütüphane ile hizmet veriyor. Yıl içinde Gebze ve Dilovası Kütüphaneleri okurlarla buluşurken, Alev Alatlı Kütüphanesi de kitapseverlere hizmet vermeye başladı. Böylece kentin farklı noktalarında bilgiye erişim daha da kolaylaştı.

Kasım'da ziyaretçi zirve yaptı

Yıl boyunca en yoğun ilgi Kasım ayında kaydedildi. Sadece bu ayda 84.196 kişi sessiz ve verimli çalışma ortamlarında bilgiyle buluştu. 2025 boyunca kütüphanelerde düzenlenen 1.119 etkinliğe toplam 45.276 kişi katıldı. Okuma ve çalışma amaçlı ziyaret edenlerin sayısı ise 432.712 olarak kaydedildi.

Ödünç kitap ve en çok okuyan ilçe

2025 yılı içinde kütüphanelerde toplam 97.064 ödünç kitap alma işlemi gerçekleştirildi. Bu alanda öne çıkan ilçe Darıca oldu; Darıca Kütüphanesi'nden 47.224 ödünç kitap alındı. Yılın öne çıkan etkinliklerinden biri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu anısına düzenlenen "Zarif Kalpler Günü" programıydı; etkinlik edebiyatseverlerden yoğun ilgi gördü.

En çok okunan kitaplar ve üyelik artışı

Çocuk okurlar arasında Melih Tuğtağ’ın "Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları: Dikkat İcat Çıkabilir" adlı eseri yılın en çok okunan kitabı olurken, yetişkin okurlar arasında Zülfü Livaneli’nin "Balıkçı ve Oğlu" eseri 2025’in en çok tercih edilen kitabı oldu. Kütüphanelere gösterilen ilgi yeni üyelere de yansıdı; 24.754 yeni üye 2025 yılında Kütüphanem Kocaeli ailesine katıldı.

Kütüphane envanteri

Kütüphanelerde toplam 117.742 kitap bulunuyor. Şube bazında kitap sayıları ise şu şekilde: Alev Alatlı Kütüphanesi 23.052, Millet Kütüphanesi 8.018, Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi 7.169, Darıca Millet Kütüphanesi 20.032, Derince Kütüphanesi 8.100, Yaşam Kütüphanesi 2.695, SEKA Kütüphanesi 24.439, Gölcük Kütüphanesi 7.224, Gebze Kütüphanesi 13.007 ve Dilovası Kütüphanesi 4.006 kitap ile hizmet veriyor.

