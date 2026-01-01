DOLAR
Bursa'da Yeni Yıl: Havai Fişek Gösterileri ve Polis İncelemesi

Bursa'da 1 Ocak'ta şehir genelinde havai fişekli yeni yıl kutlamaları drone ile görüntülendi; bazı noktalarda silahla ateş açıldığı iddiası üzerine polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:29
Bursa'da Yeni Yıl: Havai Fişek Gösterileri ve Polis İncelemesi

Bursa'da yeni yıl coşkusu gökyüzünü aydınlattı

Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde Bursa'nın birçok noktasında havai fişekli kutlamalar başladı. Renkli görüntüler, drone ile havadan kaydedildi ve şehirde görsel bir şölen oluştu.

Görsel şölen gece yarısına kadar sürdü

Yeni yıl coşkusu bazı bölgelerde gece yarısına kadar devam etti. Kent genelinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, kutlamaların yoğunlaştığı anlarda yüksekten çekilen görüntülerle öne çıktı.

Polis denetimleri ve başlatılan inceleme

Öte yandan, bazı noktalarda silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için kent genelinde denetimlerini artırdı ve olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Bursalılar yeni yıla havai fişeklerle girdi

Bursalılar yeni yıla havai fişeklerle girdi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

