Bursa'da Yeni Yıl: Havai Fişek Gösterileri ve Polis İncelemesi

Bursa'da yeni yıl coşkusu gökyüzünü aydınlattı

Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde Bursa'nın birçok noktasında havai fişekli kutlamalar başladı. Renkli görüntüler, drone ile havadan kaydedildi ve şehirde görsel bir şölen oluştu.

Görsel şölen gece yarısına kadar sürdü

Yeni yıl coşkusu bazı bölgelerde gece yarısına kadar devam etti. Kent genelinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, kutlamaların yoğunlaştığı anlarda yüksekten çekilen görüntülerle öne çıktı.

Polis denetimleri ve başlatılan inceleme

Öte yandan, bazı noktalarda silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için kent genelinde denetimlerini artırdı ve olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Bursalılar yeni yıla havai fişeklerle girdi