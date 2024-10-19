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Bursa'daki Baba-Oğul Cinayeti Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Madde bağımlısı oğlunu öldüren babaya 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:15
Bursa'daki Baba-Oğul Cinayeti Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Bursa'da Baba-Oğul Cinayeti Davasında Verilen Gerekçeli Karar

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, tartıştığı oğlu Zekeriya Demirci'yi silahla öldüren Cemal Demirci'ye (66) uygulanan 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen yargılamanın sonuçları detaylandırıldı.

Olayın Detayları

Gerekçeli kararda, Cemal Demirci'nin uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaklaşık 25-30 yıldır oğlu ile sorun yaşadığı ve olay anında yaşanan tartışmada, oğlunun eve misafir aldığı 15-20 kişinin geldiği sırada meydana geldiği belirtildi. Olay günü, Cemal Demirci, yaşadığı evde oğlu ile birlikte bulunduğu kaydedildi.

Cemal Demirci’nin ifadesine göre, "Olay günü eve 15-20 kişi gelmişti. Onları eve almaması için onu uyardım. Bana 'Sen karışma' dedi. Üzerime doğru gelince ben ne yaptığımı bilmiyorum." şeklinde beyan etti. Mahkeme kararında, Cemal Demirci’nin oğlu Zekeriya'nın karın boşluğu ve başına iki el ateş ettiği kaydedildi.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Sanığın, oğlunun kendisine doğru yürüdüğünü ve elinde ne olduğunu anlamadığı bir cisim bulunduğunu öne sürdüğü, bu durumun tanık beyanlarıyla desteklendiği ifade edildi. Ayrıca maktul Zekeriya Demirci’nin, evlerinde yabancı kişileri davet etmesinin, tartışmaların çıkmasında etkili olduğu ve olayın gelişimi itibarıyla sanık lehine haksız tahrik olarak değerlendirildiği belirtildi.

Yargılama Süreci

Olay, 3 Ocak'ta Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Cemal Demirci, oğlu Zekeriya Demirci'ye silahla ateş ettikten sonra, Zekeriya Demirci hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Baba, "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, tahrik ve takdir indirimi ile cezası 17 yıl 6 aya düşürülmüştü. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da hapis ve adli para cezası almıştır.

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