Bursa'daki Madeni Yağ Dükkanında Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yaralı ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:35
Bursa'daki Madeni Yağ Dükkanında Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa'da Madeni Yağ Dükkanında Yangın Çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yiğitler Mahallesi'nde yer alan OTOSANSİT'te, henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini kapladı. Yangını gören çevre halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yangına Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Olay yerine intikal eden çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi, duruma müdahale etmek üzere harekete geçti. Zaman zaman görülen parlamalarla birlikte, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaymakamdan Açıklama

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, olay yerinde gazetecilere verdiği demeçte, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin ve 53 aracın yangın söndürme çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasının engellendiğini vurgulayan Esen, "Şu anda o risk bertaraf edildi. Ayrıca içerideki malzemelerin soğutulup dışarı çıkarılması çalışmaları da devam etmekte," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yılmaz'dan Durum Açıklaması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangınla mücadelede aktif bir şekilde görev aldığını bildirdi. Yangının kontrol altına alınmasının 1-2 saat içinde gerçekleşeceğini söyleyen Yılmaz, "Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Yangın bir süre devam edecek ama soğutma çalışmaları sürüyor," dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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