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Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Bursa'da meydana gelen orman yangınında 48 dönümlük nektarin bahçesi, alevlerin arasında kalmasına rağmen zarar görmedi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:24
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Bursa'da Yangın Ortasında Nektarin Bahçesi Hayatta Kaldı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da meydana gelen orman yangınında, çevresindeki alanlar küle dönerken, 48 dönümlük nektarin bahçesi büyük bir şans eseri zarar görmedi. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı, ancak görmeyi bekledikleri tablo bahçenin yeşil kalmasıyla tersine döndü.

Yangından Etkilenmeyen Bahçe

Yangın bölgesinde sürdürülen hasar tespit çalışmaları devam ederken, Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki bahçenin etrafındaki ormanlar tamamen yok oldu. Ancak, nektarin bahçesi alevlerin tehdidinden kurtularak dikkat çekici bir şekilde yeşil kaldı.

Köylülerin Mücadelesi

Nektarin bahçesinin sahibi olan Hamdi Ülgen, yangının olduğu gün traktörleri ile su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Bahçenin etrafındaki kuru otların zamanında temizlenmesinin yangının sıçramasını engellediğini açıkladı. Ülgen, yangın sırasında büyük bir korku yaşadıklarını dile getirirken, "Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık," ifadelerini kullandı.

Şans ve Temizlik

Bahçenin diğer kısmının da arkadaşı Halil Kiraz'a ait olduğunu ve onun da zarar görmediğini vurgulayan Ülgen, "Biz burayı devamlı suladığımız için kurtardı bizi. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı," dedi. Yangın sırasında bahçenin etrafı dumanla kaplanmıştı, ancak nihayetinde sağ kalan bahçenin halk arasında bir tür sadaka olarak düşünüldüğünü belirtti.

Sistem Yenileme Planı

Yangın sırasında bahçenin sulama sisteminin zarar gördüğünü belirten Ülgen, yeşil kalan bahçeleri için önümüzdeki günlerde bu sistemi yenileyeceklerini açıkladı. Yangın sonrası köy halkı, bahçenin yeşil kalmasının ardındaki şansın önemine vurgu yapıyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48...

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48 dönümlük nektarin bahçesi, adeta gri renge dönen bölgede yeşilliğiyle dikkati çekiyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48...

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman küle dönen 48 dönümlük nektarin bahçesi, adeta gri renge dönen bölgede yeşilliğiyle dikkati çekiyor.

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