DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Gaziantep'te Kasapta Kaçak Alkol İmalathanesi Mühürlendi

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, Gaziantep'te bir kasap dükkanında kaçak ve sahte alkol imalathanesi tespit edip iş yerini mühürledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:03
Gaziantep'te Kasapta Kaçak Alkol İmalathanesi Mühürlendi

Gaziantep'te kasap dükkanında kaçak alkol imalathanesi tespit edildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimde, bir kasap dükkanının arka bölümünde kaçak ve sahte alkol ile bunların yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Denetim sırasında ortaya çıkan gizli imalathane

Kontrollerde; et dolapları ve tezgahların bulunduğu bölümün hemen arkasında gizli bir imalathane kurulduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, tespitlerin ardından gerekli işlemleri başlatarak iş yerini mühürledi.

Başkan Tahmazoğlu'ndan sert tepki

Denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karşılaşılan manzaraya tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Gerekeni yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, rutin denetimleri sırasında kasap olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak, sahte alkol ve yapımında kullanılan madde tespit ederek işletmeyi mühürleyerek kapattı. Halkımızın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrımız nettir. Kurallara uymayan her kim olursa olsun karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz".

Şahinbey Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

ZABITA EKİPLERİ GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATARAK İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ.

ZABITA EKİPLERİ GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATARAK İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİPLERİNİN BİR KASAP DÜKKANINA YÖNELİK DENETİMLERDE KAÇAK ALKOL, SAHTE ALKOL...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
2
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
3
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
4
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
5
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi
7
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı