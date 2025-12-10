Gaziantep'te Kasapta Kaçak Alkol İmalathanesi Mühürlendi

Gaziantep'te kasap dükkanında kaçak alkol imalathanesi tespit edildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimde, bir kasap dükkanının arka bölümünde kaçak ve sahte alkol ile bunların yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Denetim sırasında ortaya çıkan gizli imalathane

Kontrollerde; et dolapları ve tezgahların bulunduğu bölümün hemen arkasında gizli bir imalathane kurulduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, tespitlerin ardından gerekli işlemleri başlatarak iş yerini mühürledi.

Başkan Tahmazoğlu'ndan sert tepki

Denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karşılaşılan manzaraya tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Gerekeni yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, rutin denetimleri sırasında kasap olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak, sahte alkol ve yapımında kullanılan madde tespit ederek işletmeyi mühürleyerek kapattı. Halkımızın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrımız nettir. Kurallara uymayan her kim olursa olsun karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz".

Şahinbey Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

