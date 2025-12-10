DOLAR
Isparta’da 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’da dolandırıcılık, yağma, askerî ceza kanununa muhalefet ve kaçma suçlarından aranan, kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası olan firari polis operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:08
Isparta’da cezaevi firarisi polis operasyonuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firariyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Operasyon ve suçlamalar

Ekiplerin 9 Aralık salı günü gerçekleştirdiği çalışmada, dolandırıcılık, yağma, askerî ceza kanununa muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan şahıs tespit edildi.

Polis, firari hükümlüyü kısa süreli takip sonrası gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs cezaevine teslim edildi.

