Isparta’da 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’da cezaevi firarisi polis operasyonuyla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firariyi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Operasyon ve suçlamalar
Ekiplerin 9 Aralık salı günü gerçekleştirdiği çalışmada, dolandırıcılık, yağma, askerî ceza kanununa muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan şahıs tespit edildi.
Polis, firari hükümlüyü kısa süreli takip sonrası gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs cezaevine teslim edildi.
