Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'daki Orman Yangınında Son Durum

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yangın nedeniyle devam eden mücadelenin ardından, bölgedeki Orhaneli-Harmancık kara yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Yangının, Yakuplar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıktığı bildirildi. Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangın söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri katılırken, karadan ise arazöz ve tankerlerle müdahale ediliyor. Ayrıca, yerel köylüler de su tankerleri ve ilaçlama tankerleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesindeki jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde daha önce trafiğe kapatılan kara yolunun, güvenli bir şekilde geçişe açılmasında önemli ilerleme kaydedildi.

Yangınla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.