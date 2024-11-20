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Bursa'dan Çaldığı Dövizle Sakarya'ya Kaçan Zanlı Tutuklandı

Bursa'da bir evden 41 bin dolar çalıp Sakarya'ya kaçan Oğuzhan K. tutuklandı. Zanlının yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:31
Bursa'dan Çaldığı Dövizle Sakarya'ya Kaçan Zanlı Tutuklandı

Bursa'dan Çaldığı Dövizle Sakarya'ya Kaçan Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 41 bin dolar çalan bir zanlı, çaldığı dövizle otomobil alarak Sakarya'ya kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışma sonucunda şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Tespit Edildi

Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, 23 suç kaydı bulunan Oğuzhan K. (28) isimli şüphelinin kimliğini belirledi. İfadelere göre, Oğuzhan K, cep telefonundaki navigasyon uygulaması aracılığıyla adres arayarak, hırsızlık sonrası satın aldığı otomobille il dışına kaçtı.

Oğuzhan K. Sakarya'da Yakalandı

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nin Sakarya'da saklandığı yeri tespit ederek, burada gözaltına aldı. Bursa'ya geri götürülen zanlı, adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı; kamera kayıtlarında Oğuzhan K'nın sokakta telefonuna bakarak adresi aradığı ve hırsızlık gerçekleştirmeden önce ve sonra evden çıkış anı görülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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