DOLAR
35,17 -0,39%
EURO
36,66 -0,12%
ALTIN
2.979,33 -0,08%
BITCOIN
3.370.778,79 -0,26%

Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle 6 Sefer İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 deniz otobüsü seferini iptal etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 00:50
Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle 6 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul ile Bursa arasında düzenlenen bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında; saat 07.00 ve 09.30'da Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahında yapılan seferler ile 08.00 ve 10.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) seferleri yer alıyor.

Aynı koşullar nedeniyle, 09.30'da Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, sefer saatlerini kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
2
Sinop'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü
3
ABC News, Trump'a 15 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek
4
2025 Bütçe Görüşmelerinde İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çarpıcı Açıklamalar
5
Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
6
Nijerya, G20’de Afrika'nın Çıkarlarını Temsil Etmek İstiyor
7
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Destekleyen Ülkelere Sert Tepki

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor