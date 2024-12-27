Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle 6 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul ile Bursa arasında düzenlenen bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında; saat 07.00 ve 09.30'da Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahında yapılan seferler ile 08.00 ve 10.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) seferleri yer alıyor.

Aynı koşullar nedeniyle, 09.30'da Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, sefer saatlerini kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları önerilmektedir.