Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla

Bursa'da Filiz Çekil'in tasarımlarının sergilendiği gelinlik defilesinde 26 koleksiyon 15 mankenle podyuma çıktı; Mehmet Çevik gecenin onur konuğuydu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:24
Bursa'da düzenlenen gelinlik defilesi, ünlü sanatçı Mehmet Çevik'in katılımıyla adeta bir şova dönüştü. Tasarımcı Filiz Çekil'in hazırladığı özel koleksiyonların sergilendiği geceye yoğun davetli katılımı oldu.

Defile Detayları

Etkinlikte 26 koleksiyon 15 manken tarafından podyuma taşındı. Modellerin performansı ve tasarımların çeşitliliği kadar, gecenin onur konuğu olan Mehmet Çevik de ilgi odağı haline geldi.

Sözler ve Tepkiler

Mehmet Çevik defile sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim sahnemde hep özel kıyafetlerimi Filiz Hanım tasarlıyor. Bu zamana kadar da hep olumlu yorumlar aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böylesine özel bir günde burada olmak harika. Ama bazen kendisine kızıyorum; eşime çok dekolte yapıyor, onu da buradayken söyleyeyim".

Gizem Çevik de kıyafet tercihleri hakkında, "Matineye giderken bazen dekolteme Mehmet Bey kızıyor. Ama Filiz ablam sayesinde en özel tasarımları giyebiliyorum" diye konuştu.

Gecenin mimarı Filiz Çekil ise organizasyonla ilgili olarak, "Bugün 26 koleksiyonumuzu 15 mankenimiz sergiliyor. Çok farklı modellerimiz var. Mehmet Bey ve değerli eşinin katılımı bizi onurlandırdı" diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti.

